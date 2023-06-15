Чехия предлагает дать Украине финско-израильские гарантии безопасности

Запад раздумывает над двумя вариантами будущих гарантий безопасности для Украины, однако, возможно, в процессе обсуждений, которые сейчас идут, будет выработан третий сценарий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один – это гарантии, предоставленные Финляндии на этапе процесса ратификации ее вступления (в НАТО). Другой подход к гарантиям безопасности применим для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине. Но, я думаю, что если мы зафиксируем на бумаге то, что мы делаем уже для Украины, а также включим этот долгосрочный план поддержки, для меня это звучит как гарантия», – высказался Павел.

Симферополь, Валентин Карамазов

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