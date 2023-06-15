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Четверг, 15 июня 2023, 17:40 мск

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Потоки из Каховского водохранилища опреснили море вокруг Одессы

В Чёрном море у побережья Одессы холеры нет, но найдены возбудители ротавируса и сальмонеллы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», результаты исследования проб воды по состоянию на 14 июня опубликовала мэрия города.

Также сообщается о превышении содержания в воде некоторых других веществ. Кроме того, соленость морской воды оказалась значительно ниже нормы.

«По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже «Ланжерон» зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего в 2,0 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раз; в отобранных пробах на 16-й станции Б. Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,6 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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