Украина пытается запугать крымчан фейками

Украинские телеграмм-каналы распространяют фейковый документ министерства здравоохранения Республики Крым о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, данного документа не существует. «Просим крымчан доверять только официальным источникам информации.

Сообщаем, что Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводятся исследования проб питьевой воды на предмет отклонения от нормативных показателей. По состоянию на 15 июня 2023 года патогены не выявлены», – заявили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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