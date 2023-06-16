В Балаклаве разгорелся скандал вокруг самого известного в городе кота

В Балаклаве разгорелся скандал вокруг одного кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году в рамках фестиваля «Таврида» скульптор Андрей Следков представил на конкурс эскиз фигурки солидного кота с рыбой в зубах. И получил грант на воплощение своей задумки.

Грант использовали по назначению, и в 2016 году кот с уловом появился на набережной Назукина в Балаклаве. Он сразу же стал любимцем публики: с ним фотографировались и туристы, и севастопольцы. Пушистому рыболову присвоили статус символа Балаклавы.

А потом кот пропал. Как выяснилось, его почему-то перенесли в музей истории города и в прямом смысле задвинули в угол.

«Когда заведение закрылось, котик оказался брошен. Обеспокоенные люди писали в администрацию, просили вернуть страдальца на прежнее место, а потом увидели на входе в кафе, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Радости это не доставило. Хотя работники говорят, что следят за ним, жители города недовольны – теперь он ассоциируется с заведением».

Горожане собрали подписи под требованием вернуть кота на набережную. И интересуются: никто не хочет разобраться, каким образом символ Балаклавы оказался в частных руках.

Севастополь, Лиана Макоба

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