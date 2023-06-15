В Крыму растет заболеваемость боррелиозом

В Крыму растет заболеваемость клещевым боррелиозом. Об этом заявила главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава РК Татьяна Одинец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году диагноз «клещевой боррелиоз» поставлен уже 14 крымчанам, что больше, чем в прошлом году. При этом, согласно лабораторным исследованиям, вирусом боррелиоза инфицирован каждый 10-ый крымский клещ.

Источником инфекции являются крупный и мелкий домашний скот, олени, грызуны, дикие и домашние собаки, лисы и волки. Клещи передают инфекцию от животных человеку. Кроме того, есть риск заболеть при употреблении сырого молока.

«Чаще всего заболеваемость клещевым боррелиозом (еще его называют болезнью Лайма) повышается в жаркое время года, когда клещи наиболее активны. Самое опасное время суток – утро и вечер», – напомнила Одинец.

И предупредила: в случае укуса клеща, необходимо сразу же обратиться к медикам и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Симферополь, Лиана Макоба

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