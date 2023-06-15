Десант ВСУ проник через Днепр в Новую Каховку – идёт стрелковый бой

В Новой Каховке Херсонской области идёт ближний стрелковый бой с диверсантами ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал в телеграм-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас в Новой Каховке Херсонской области идёт ближний стрелковый бой. Боевики ВСУ пытаются высадить десант. Перед этим враг провёл артподготовку – по левому берегу Днепра (по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке) было выпущено свыше 30 снарядов», – сообщил Рогов.

В свою очередь, сотрудник администрации Новой Каховки подтверждает бой возле городского берега.

«В течение получаса идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции», – цитируют его «Известия».

Симферополь, Валентин Карамазов

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