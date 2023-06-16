В Крыму намерены законсервировать древний пещерный город

В Крыму собираются законсервировать руины пещерного города Эски-Кермен.

Как перелает коррсепондент РИА «Новый День», Эски́-Керме́н (с крымскотатарского «старая крепость») – средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова: в 14 км на юг от Бахчисарая и в 5 км на северо-запад от руин средневекового города Мангуп-Кале. Второе название Кут (Кут-Эли), что дословно означает – «Готская крепость» (или «Город Готов»). Некоторые исследователи склоняются к версии, что крепость Дорос находилась именно здесь, а не на Дырявом мысе Мангуп-Кале.

Город построен на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 м высотой. Территория занимала площадь 8,5 га: более 1 км в длину и 170 метров в ширину. В период расцвета (XII и XIII века) в Эски-Кермен жили более 2 тысяч человек. В конце XIV века монгольская армия окончательно разорила город, который после этого уже не восстанавливался.

До наших дней хорошо сохранились укрепления VI и XII веков; около 350 пещер, вырубленных в скалах в самом городе и около 50 вне его (большая часть из них появилась в XII – XIII веках как хозяйственные помещения, в основном как загоны для скота, реже как склады, около 15% пещер выполняли оборонительные либо сакральные функции); руины базилики конца VI века (с достройками XI века); несколько пещерных храмов, вырубленных в скалах в XII-XIII со множеством фресок.

Ученые надеются, что консервация элементов городища позволит воссоздать структуру средневекового города-крепости, как это сделано, например, на территории заповедника Херсонес Таврический.

Раствор для консервации разрабатывают сотрудники Института археологии Крыма РАН вместе с коллегами из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Задача осложняется тем, что нуммулитовый известняк, из которого в Эски-Кермене в своё время возводили сооружения, – материал весьма рыхлый.

«Специалисты провели опыты, уже сделаны предварительные выводы, апробированные на научных конференциях. Они разработали состав, который позволит усилить влагостойкость этого камня», – цитирует «Крымская газета» замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидата исторических наук Эльзару Хайрединову.



Теперь этим раствором собираются пропитать отдельные элементы городища, чтобы оценить эффект воздействия на материал в открытой среде. С учетом полученных результатов раствор будет доработан для использования в целях предотвращения разрушения памятников.

Симферополь, Лиана Макоба

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