Крымчанин забил до смерти соседа-гомосексуала и надругался над ним

Житель Керчи забил до смерти соседа-гомосексуала и надругался над ним.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», будущая жертва не была безобидной: отсидев полученный срок, керчанин вернулся домой с багажом из нетрадиционной ориентации и стремительно прогрессирующего алкоголизма.

«Собутыльники отваливались после первого же совместного застолья, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Как говорят, после выпитого бывший заключенный начинал приставать к мужчинам».

Но однажды любитель мужчин познакомился с парнем, обладающим сильной волей и сожительницей. За его лояльность керчанин поселил его у себя (вместе с подругой). Пьянки участились, одна из них закончилась фатально.

Изрядно выпив, парни подрались по бытовой причине. Избив хозяина, гость нашел во дворе палку и надругался над отключившимся соперником. Соседям соврал, что тот пьяным лез через забор, упал и так получил травмы. Исключительно правдоподобная версия не помогла: убийце дали почти семь лет колонии.

Керчь, Олег Яковенко

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