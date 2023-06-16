Крымчанин забил до смерти соседа-гомосексуала и надругался над ним

Житель Керчи забил до смерти соседа-гомосексуала и надругался над ним.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», будущая жертва не была безобидной: отсидев полученный срок, керчанин вернулся домой с багажом из нетрадиционной ориентации и стремительно прогрессирующего алкоголизма.
«Собутыльники отваливались после первого же совместного застолья, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Как говорят, после выпитого бывший заключенный начинал приставать к мужчинам».
Но однажды любитель мужчин познакомился с парнем, обладающим сильной волей и сожительницей. За его лояльность керчанин поселил его у себя (вместе с подругой). Пьянки участились, одна из них закончилась фатально.
Изрядно выпив, парни подрались по бытовой причине. Избив хозяина, гость нашел во дворе палку и надругался над отключившимся соперником. Соседям соврал, что тот пьяным лез через забор, упал и так получил травмы. Исключительно правдоподобная версия не помогла: убийце дали почти семь лет колонии.
Керчь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube