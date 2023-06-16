По берегу моря: Крым и Ростов-на-Дону собираются связать новыми дорогам

Крым и Ростов-на-Дону собираются связать новыми дорогам – автомобильной и железной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках свободной экономической зоны новых регионов будет построена новая четырехполосная дорога вдоль побережья Азовского моря. По словам исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в его реализации проектов будут задействованы Херсон, Донецк, Запорожскую область, Ростов и Крым.

Скорее всего, дорога будет платной, добавил Балицкий, но зато поможет развитию юга России и побережья Азовского моря, а также позволит создать новые рабочие места и логистические центры.

Второй проект – новая железная дорога, призванная соединить Крым, Херсонскую и Запорожскую области с ДНР и Ростовской областью. Это позволит создать альтернативу Крымскому мосту.

Новый железнодорожный маршрут планируется проложить практически параллельно проектируемой новой автомагистрали, о которой речь шла выше.

Распоряжение о создании новой железнодорожной компании уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сейчас проект проходит предварительное согласование. Строительство может занять несколько лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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