Цены на отдых в Крыму снизились в 2 -3 раза – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, в начале высокого сезона, загрузка средств размещения составляет около 40%. Это в среднем на 25% – 30 % меньше, чем в прошлом году.

По словам Аксенова, рост бронирований ожидается в июле-августе, «но прогнозировать итоги рано».

«Крым – единственный регион России, где снижены цены на летний отдых до 30% – 40% в сравнении с минувшим годом, – заявил Аксенов. – В том числе в отелях с развитой инфраструктурой, со SPA и медцентрами».

В целом в текущем году, по словам крымского губернатора, в республике работают более 1 тысячи классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий. Аксенов добавил, что «достойные варианты для тех, кто любит «палаточный» отдых – открыты новые кемпинги и глэмпинги».

Симферополь, Лиана Макоба

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