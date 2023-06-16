Жительнице Севастополя приходится носить на руках взрослого сына из-за бездействия чиновников

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, история разворачивается почти 20 лет в Ленинском районе города.

Семья с 2005 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Проблемная ситуация до сих пор не разрешена, и уже немолодой женщине до сих пор приходится самой спускать выросшего сына для прогулок с пятого этажа вместе с инвалидной коляской (и, соответственно, поднимать обратно). Им даже не установили пандус для въезда коляски в подъезд.

В рамках уголовного дела будет дана оценка должностным лицам и управляющей компании, в чьих полномочиях находится разрешение данных ситуаций. Кроме того, ведомство проконтролирует меры, принимаемые для восстановления нарушенного права юноши и его семьи на положенные квадратные метры.

Севастополь, Лиана Макоба

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