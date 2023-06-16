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Пятница, 16 июня 2023, 17:29 мск

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Льём кровь литрами по милости Запада – Арестович

Архив. Арестович. Фото: администрация Зеленского

Крайне медленное продвижение ВСУ в контрнаступлении и огромные потери в личном составе связаны с недостатком авиации и «неприемлемыми задержками» со стороны Запада в поставках других тяжёлых вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, западные партнёры «дали 9 месяцев российской армии» на построение мощнейших линий обороны.

«Наша пехота льёт кровь литрами», – жалуется Арестович.

Он утверждает, что если Запад и дальше будет затягивать с поставками F-16, то укреплённые позиции россиян «не возьмёт даже армия США», так как ВС РФ возведут ещё больше фортификационных сооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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