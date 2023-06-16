Украине для войны не хватит миллиона снарядов от Запада – Резников

Обещанного Украине Западом миллиона снарядов недостаточно для затяжной войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, этого количества хватит лишь на три месяца даже не очень интенсивных боевых действий.

«Мы используем втрое меньше снарядов, чем русские – в зависимости от места, ситуации, принятого решения командования... Мы хотели бы использовать больше, но вынуждены подходить разумно, потому что этот ресурс не бесконечен. Вы слышали инициативу, что европейцы сказали, что готовы взять на себя обязательство заказать изготовление на европейских заводах миллиона снарядов 155-мм для нужд Украины. Но если вы посчитаете даже расход по десять тысяч снарядов в сутки, то поймёте, что такое миллион снарядов», – приводит слова Резникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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