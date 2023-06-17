Служба безопасности президента ЮАР обвинила в расизме и провокации польские власти

Охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы, которая должна была сопровождать его в Киев, застряла в аэропорту в Варшаве, поскольку у неё якобы не было разрешения на перевозку оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Sky News.

Ситуация вызвала скандал и обвинения в умышленном срыве мирной инициативы и расистской дискриминации со стороны Польши. В частности, глава службы безопасности президента ЮАР обвинил Польшу в попытке саботажа безопасности Сирила Рамафосы.

Рамафоса был вынужден отправиться в Киев без охраны и южноафриканских журналистов, которые также остались в Польше.

Сообщается, что охрана провела в польском аэропорту уже более двух суток.

«Начальник службы безопасности президента ЮАР заявил, что польские чиновники требовали оригиналы разрешений и от его сотрудников, и от пула журналистов. Он обвинил их в расизме и заявил, что таких инцидентов никогда раньше не было. Он заявил, что власти ЮАР получили все необходимые разрешения и занимались этим с польским правительством две недели», – приводит перевод сюжета южноафриканского телевидения телеграм-канал «Пул №3».

«Они нас задерживают, так. Они ставят под угрозу жизнь нашего президента. Потому что мы могли бы уже этим вечером быть в Киеве. Вот все, что они делают. Хочу, ребята, чтобы вы это видели», – сказал генерал-майор Уолли Руд .

«Он заявил, что они столкнулись с проблемами, когда выгружали вещи. Он считает, что польские чиновники издевались над ними и хотели конфисковать груз. В итоге южноафриканская делегация, как сообщается, была вынуждена вернуть его на борт», – говорится в сюжете.

Симферополь, Валентин Карамазов

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