«Пробито новое дно журналистики» – МИД Украины обрушился на французский телеканал

В МИД Украины резко отреагировали на репортаж французского телеканала TF-1 со стороны позиций российской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко заявил, что сюжет «пробивает новое дно журналистики».

«Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики», – негодовал он в соцсети.

Накануне французский телеканал выпустил репортаж с российских позиций на неподконтрольной Украине новой территории РФ.

Сюжет длительностью до 3 минут был размещён на YouTube-канале TF-1. В нём французские журналисты едут по прифронтовой дороге, ведут съёмку в окопах российских войск и берут комментарии у российских военнослужащих.

Ролик французского телеканала уже вызвал осуждение в украинских СМИ и среди пользователей соцсетей, так как в нём, по их мнению, «не упоминается более широкий контекст идущей войны» и «не осуждается начало РФ боевых действий против Украины в конце февраля прошлого года».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»