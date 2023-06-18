В Белом доме не стали опровергать информацию о втором сроке Столтенберга на посту генсека НАТО

В Белом доме не подтвердили прямо, но и не опровергли информацию в СМИ о том, что американский президент Джо Байден лично просил Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Она очень высоко оценила работу руководства Североатлантического альянса.

«Я не имею сегодня никаких новых сведений, которыми могла бы поделиться с вами по этому поводу. Но я лишь скажу, что, как сказал сам президент в последние дни, НАТО еще никогда не был таким сильным и единым блоком, как сегодня, благодаря тому, что руководство Соединенных Штатов и другие члены Альянса объединились и тесно сотрудничают над Украиной и над другими вопросами во всем мире», – сказала Далтон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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