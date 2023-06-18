Байден захотел встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и думает, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет пресс-служба американского президента.

Байден вознамерился высказать Си Цзиньпину «законные» претензии.

«Я надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев я снова встречусь с Си и поговорю о законных разногласиях, которые у нас есть, а также о том, как мы можем найти общий язык», – приводит пресс-служба его слова.

Между тем сейчас в Китае с официальным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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