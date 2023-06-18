российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июня 2023, 00:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Проблемы с «контрнаступом»: Евросоюз ускоряет поставки вооружений Киеву

Европейский Союз активизирует поставки оружия на Украину для поддержки забуксовавшего контрнаступления ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью газете Le Parisien заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон.

По его словам, в течение года ЕС должен поставить Киеву миллион крупнокалиберных вооружений.

«Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов – это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль. Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев или даже дольше», – сказал Бретон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,