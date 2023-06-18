Кулеба отреагировал на слова Пескова о демилитаризации Украины

В МИД Украины отреагировали на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что цель спецоперации по демилитаризации Украины в определённом смысле достигнута, так как киевский режим уже фактически воюет оружием НАТО, а не своим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава МИД Дмитрий Кулеба позволил себе поиронизировать по этому поводу.

Он написал в соцсети, что вскоре Кремль может объявить об «успешном выполнении и других задач».

«В следующих сериях: фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда», – высказался Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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