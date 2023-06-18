Зеленский взялся опровергнуть слова президента РФ о пяти уничтоженных системах Patriot

Ни одна из систем ПВО Patriot на Украине якобы не уничтожена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

«Кто бы там в России ни рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного Patriot не уничтожено!», – высказался он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал число уничтоженных российскими ракетами установок ЗРК Patriot.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева?», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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