Размещение портрета гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры на купюре в тысячу гривен вместо «имперца» Владимира Вернадского поможет «уничтожить Россию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на львовском телевидении заявила одиозная украинская националистка Ирина Фарион.

«Никто из украинских политических деятелей так чётко, как Степан Бандера, не сформулировал идею уничтожения Москвы и построения украинского национального государства. Но этого не понимает значительная часть украинцев. Среди них есть и такие, в том числе и в руководстве страны, которые пытаются из пантеона важнейших украинских деятелей Степна Бандеру устранить, или по крайней мере не придавать ему первостепенного значения», – негодовала нацистка.

«И об этом свидетельствует хотя бы то, что купюра в тысячу гривен имеет изображение Вернадского – человека, который сбежал с Украины и потом работал на империю... Но если бы мы жили в действительно национально сознательной и самодостаточной стране, на этой купюре должен был быть изображён Степан Бандера. Это было бы очень важным шагом к уничтожению Москвы. И речь не о символизме, а о прямом значении и курсе построения национального государства», – приводит слова Фарион «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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