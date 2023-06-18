Чикагский профессор: Баланс на фронте смещается в пользу русских

Украинское наступление захлёбывается, а инициатива постепенно переходит к российской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил профессор университета Чикаго Джон Миршаймер.

«Украинское правительство находилось под огромным давлением со стороны Запада, чтобы начать контрнаступление. И продемонстрировать, что оно обладает значительным наступательным потенциалом, и что есть какой-то разумный шанс, что они смогут отвоевать у русских территорию, которую они потеряли. Однако конечным результатом является то, что русские наносят им огромные потери», – отметил он.

«Здесь существует огромный дисбаланс потерь между русскими и украинцами. И это потому, что баланс огневой мощи на данный момент решительно в пользу русских. Поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда украинцы не в состоянии провести наступление, как это было в прошлом году. Я думаю, что в дальнейшем вы увидите, что баланс будет постоянно складываться в пользу русских. И русские будут добиваться все больших успехов на земле», – приводит перевод выступления Миршаймера ТГ-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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