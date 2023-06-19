В Крыму взорвался автомобиль

В Симферопольском районе Крыма взорвался автомобиль.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 4 часа утра в поселке Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе – взорвался газовый баллон.

«Пострадали три человека. Все доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Симферополь, Олег Яковенко

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