В Крыму взорвался автомобиль

В Симферопольском районе Крыма взорвался автомобиль.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 4 часа утра в поселке Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе – взорвался газовый баллон.
«Пострадали три человека. Все доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube