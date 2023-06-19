Во взорвавшемся в Крыму автомобиле находился помощник вице-премьера Запорожской области, его секретарь и охранник.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 4 часа утра в поселке Мирный на Евпаторийском шоссе взорвался газовый баллон в автомобиле «Ленд Крузер».

По данным telegram-канала Baza, в машине находился помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов. Именно он находился за рулем.

После взрыва газового баллона чиновник уже не смог справиться с управлением, и автомобиль остановился, лишь наехав на препятствие.

Помимо Епифанова, в салоне было еще два человека: его секретарь и охранник. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу).

Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

«Из-за чего именно произошел взрыв, пока неясно. Но, по словам помощника вице-премьера, как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе. Вероятно, его владельцам теперь стоит ждать визита правоохранителей», – пишет Baza.

Симферополь, Олег Яковенко

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