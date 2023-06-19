В Крыму снова ожидаются ливни и грозы

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В таких погодных условиях высока вероятность проблем с транспортным сообщением, осложнения дорожного движения, увеличения количества ДТП и чрезвычайных ситуаций, связанных с объектами энергетики и коммунальными авариями. Также возможно затопление территории.

Кроме того, крымчан и туристов предупреждают об опасности нахождения

на прибрежных территориях, причалах и берегоукрепительных сооружениях.

Симферополь, Олег Яковенко

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