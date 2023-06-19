Киев, контратакуя на юге, прозевал российское наступление в Донбассе

На восточном фронте для ВСУ образовалась «сложная ситуация», войска РФ «подтянули свои силы и активно наступают на Лиманском и Купянском направлениях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российские войска «не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей».

«На Востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому он сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности, десантно-штурмовых», – сообщает Маляр.

Она утверждает, что «украинские войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах» и якобы «не дают врагу продвигаться».

Между тем стало известно, что на Кременском направлении идет наступление 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. ВСУ несут большие потери.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»