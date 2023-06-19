В Севастополе резко позеленело море

В Балаклаве позеленело море, чиновники заявили о провокации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромное пятно ядовито-зеленого цвета севастопольцы заметили возле выхода канализационных стоков. Видео выложили в соцсетях.

На место прибыли представители Севприроднадзора, природоохранной прокуратуры и Следственного комитета. Итоги этой инспекции озвучил заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов:

«Нет никаких превышений. Нет никакого отравления акватории. Окружающей среде ничего не грозит. Опасности для здоровья данный раствор не представляет.

Ранее применялся краситель, который необходим для выявления повреждений канализационной сети. Сегодня в службе Водоканала такой материал не используется от слова «совсем». Поэтому подобный инцидент можно расценивать как чью-то хулиганскую выходку либо как неудавшуюся провокацию. Процедура по установлению ответственных запущена».

Севастополь, Олег Яковенко

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