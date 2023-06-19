Каждый седьмой крымчанин живет за чертой бедности

Крым оказался в конце списка российских регионов по доходам населения. Соответствующий анализ опубликовало РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медианная зарплата в республике всего в 1,28 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимых для выживания. Для сравнения: в Севастополе этот показатель составляет 1,56.

За чертой бедности в Крыму живет 14,5% населения, в Севастополе – 9%.

В целом по уровню доходов Севастополь занимает 40 место в общероссийском рейтинге, Крым – 74.

Симферополь, Олег Яковенко

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