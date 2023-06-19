Туристам могут добавить проблем с дорогой в Крым

Туристам собираются добавить проблем с дорогой в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», с февраля 2022 года авиасообщение с полуостровом закрыто. Туристам предлагают добираться либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом. Для тех, кто не готов тратить много времени на дорогу или не имеет возможности сесть на поезд дальнего следования, идущий в Крым, разработали схему: самолетом до Адлера, а потом на поезде на полуостров. Состав ходит через день. Время в пути 17 часов в сторону Крыма, 20 – в сторону Адлера.

Сейчас в составе 16 вагонов: 8 плацкартных вагонов (цена от 2 тысяч за место), 7 купейных (от 5 тысяч за место) и 1 люкс (от 67 тысяч за двухместное купе).

Однако уже в сентябре в составе останутся только купейные вагоны, общее количество которых сократят. В обновленном составе обещают в каждом вагоне душ, новую систему подачи питьевой воды, сейфы для ценных вещей и возможность заказать горячую еду в купе.

Несмотря на повышение уровня комфорта, потенциальные пассажиры недовольны: «Просто ужас. То есть теперь про бюджетные ж/д поездки между Адлером и Крымом можно забыть? Мало того что авиасообщения нет, так еще и плацкартные вагоны отменяют», – пишут они в соцсетях перевозчика. И грозятся пересесть на автобусы.

Симферополь, Лиана Макоба

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