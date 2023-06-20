На Украине назревает эпидемиологическая катастрофа

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС на Украине назревает не только экологическая, но и эпидемиологическая катастрофа.

Как уже сообщал «Новый День», 16 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превысил норму в 28 тысяч раз.

17 июня жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

Теперь стало известно, что в Николаевской области в воде обнаружили холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холеры. Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Вибрион выявили в Бужском и Днепро-Бугском лиманах, в реках Ингул и Ингулец.

Кроме того, в Ингульце и Днепро-Бугском лимане превышен допустимый показатель кишечной палочки. Со вчерашнего дня в Николаевской области запрещено ловить рабу и купаться в открытых водоемах.

Крыму загрязнение морской воды возбудителями инфекций, по словам специалистов, не угрожает. Течение уносит инфицированную воду к западному побережью Черного моря.

По мнению геолога, кандидат технических наук Станислава Завацкого отметил, что непригодной для купания и туризма в целом окажется та часть Черного моря, которая идет до Дуная, а ЮБК омывают воды южной и восточной частей Черного моря.

Симферополь, Мирослава Мельник

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