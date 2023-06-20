Загрузка отелей в Крыму в два раза меньше, чем в Сочи

Cредняя загрузка мест размещения в Крыму в 2 раза меньше, чем в Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день загрузка отелей в Большом Сочи оценивается в 80% – 85%, в Крыму – не более 45%.

Туроператоры считают, что процесс активизируется в ближайшие дни, так как начинается высокий туристический сезон. При этом в наиболее популярных санаториях среднего и высокого ценового сегмента в Краснодарском крае проданы практически все места до конца лета.

Власти Крыма тоже настроены оптимистично. Несмотря на то, что, по данным систем бронирования, сегодняшняя загрузка на 25% – 30% ниже, чем в июне 2022 года, глава минкурортов РК Вадим Волченко заявляет: «Есть основания полагать, что июль-август мы отработаем нормально. То есть мы прогнозируем непростой сезон, но уверены, что он пройдет хорошо».

В Крыму считают, что главным козырем в этом сезоне будут низкие цены.

Симферополь, Лиана Макоба

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