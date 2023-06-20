На Украине прогнозируют резкий рост цен на продовольствие

На Украине прогнозируют рост цен на хлеб и муку – производителям придется повысить их стоимость из-за резкого удорожания топлива, которое гарантированно вызовет цепную реакцию повышения цен.

Как передает корреспондент «Новый День», 1 июля НДС на горючее в стране повысится с 7% до 20%. К этому прибавится акциз.

В итоге, согласно прогнозам, стоимость литра бензина вырастет сразу на 27% – до 56 – 57 гривен за литр, дизтопливо подорожает 12 грн, дизтопливо станет дороже на 19% – до 50-52 гривен.

Это естественно приведет к увеличению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. В том числе и на хлеб.

Производители хлебобулочных изделий прогнозируют рост цен на 7% – 10%.

Разумеется, подорожает не только хлеб, но и другое продовольствие. И, в первую очередь, овощи, так как из-за разрушения Каховской плотины и частичного затопления сельскохозяйственных угодий, а также нарушения системы орошения ожидается резкое сокращение урожая.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»