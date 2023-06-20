Руководитель КЭЧ Севастополя получил взятку в 10 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор бывшему начальнику Севастопольской квартирно-эксплуатационной части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе следствие установлено, что в период с 1 марта 2018 года по 22 октября 2021 года мужчина получил 9 млн 685 тыс рублей за «общее покровительство по службе».

Ленинский районный суд Севастополя признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

После возвращения из колонии он не сможет в течение 3 лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Севастополь, Олег Яковенко

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