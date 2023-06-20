Западная пресса отреагировала залпом негодования на провал «контрнаступа» – украинский политолог

Западная пресса перестала скрывать провал украинского контрнаступления и уже предлагает рецепты выхода из сложившейся ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«На Западе пошли залпом: «Нью Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Бильд», «Обсервер», Ричард Кемп, бывший высокопоставленный военный, а это британская пресса, пишут о том, что с контрнаступлением не заладилось, и вот уже надо этот вопрос решать. А как его решать? Кто-то говорит: «Давайте, может быть, надо подумать о заморозке». А кто-то говорит: «Нет, надо больше военной помощи», «Надо этот вопрос рассмотреть на июльском саммите НАТО», – рассказал эксперт.

По его словам, Запад недоволен, что две недели украинского «контрнаступа» ни к чему не привели, и не доверяет объяснениям киевских властей.

«Понятно, что можно сказать, что освободили Пятихатки Запорожской области (Пятихатки в «серой зоне» – прим. «НД»), но это не то, на что рассчитывали наши западные союзники, когда говорили: «Вот-вот будет наступление, мы вам предоставим всю необходимую технику». Более того: «Мы дали вам все необходимое для успешного наступления». А тут только Пятихатки Запорожской области», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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