Мы даже до первой линии обороны не дошли – украинский военный эксперт

Украинское командование недооценило противника, и теперь ВСУ «топчутся» возле первой линии укреплений ВС РФ, теряя технику и личный состав.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

«Недооценка противника приводит к плачевным результатам. Прочитайте книгу Нормана Диксона «Психология некомпетентности», там об этом написано. Так вот, у нас рассказывали, что там одни «долбодятлы», они побегут и тому подобное, «русня побежит»… Так русские что сделали за эти месяцы – попереназначали командующих, генералов, сколько они там попереназначали? Построили инженерные сооружения в соответствии с военной наукой и военным искусством, именно в том понимании, о чём я говорю», – отметил эксперт.

«Сейчас мы не можем дойти даже до Предполья (укреплённая передовая полоса обороны перед главной полосой – прим. «НД»). Выйти к Предполью не можем, дойти до первого рубежа обороны, даже до первой линии, если доходим в некоторых местах – даже не можем закрепиться. А это надо пройти 20 километров, рубеж обороны, Предполье – это минные поля», – приводит слова Старикова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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