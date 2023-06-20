Крым стал лидером по росту несанкционированных свалок

Крым и Севастополь вошли в десятку российских регионов с наибольшим ростом числа несанкционированных свалок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 2022 года в 38 регионах страны количество свалок выросло на 16,4 тысяч. Лидером оказался Крым, где появилось 150 новых нелегальных мест складирования отходов и общее число достигло 213.

Севастополь на 10 месте: число несанкционированных свалок за год увеличилось с 24 до 87, то есть более чем в 3,5 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

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