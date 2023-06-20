В Севастополе только что построенный глэмпинг признали опасным

В Севастополе только что построенный глэмпинг признали опасным для жизни и здоровья людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», быстровозводимый модульный отель начали строить в районе пляжа Дельфин в бухте Ласпи в начале марта. Горожане забили тревогу, появились публикации в прессе. Однако реакции не последовало. Стройка продолжилась, домики стали двухэтажными.

В мае тему подняли на встрече главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой с депутатами Заксобрания. Чиновница тогда заявила, что домики не являются капитальными, стройку неоднократно проверяли контролирующие органы, а сам проект прошел экспертизу в Министерстве природных ресурсов РФ.

Тем не менее, природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что возводимые строения имеют свайный фундамент, а это с учетом характера грунтов создает угрозу жизни и здоровью людей, которые поселятся над обрывом.

«Установлено также, что работы на участке ведутся с нарушением режима водоохранной зоны Черного моря, предусмотренного статьей 65 Водного кодекса РФ, – пишет ForPost. – Территория участка не оборудована системами, обеспечивающими охрану вод. Сейчас, по информации прокуратуры, принимаются меры по привлечению виновных в этом нарушении к административной ответственности».

Севастополь, Лиана Макоба

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