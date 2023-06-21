В Крыму повредили железнодорожную линию

На юго-востоке Крыма повредили железнодорожную линию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет, – заявил Аксенов. – На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Советник главы РК Олег Крючков добавил: «В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения – полтора – два часа».

Как уже сообщал «Новый День», 11 июня в связи с повреждением железнодорожного полотна было приостановлено движение поездов в Кировском районе. Линию быстро восстановили.

Феодосия, Олег Яковенко

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