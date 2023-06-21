В Крыму забил «адский фонтан»

В Керчи из-под земли забил «адский фонтан».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на Адмиралтейском проезде. Около 20:30 часов в зоне ремонтных работ на водоводе вдруг поднялся фонтан черной воды.
«Водителям на белых машинах вообще было страшно ехать! В первые секунды это извержение достало до бигборда, потом на припаркованные машины», – рассказывают автомобилисты.
«Диспетчер водоканала ответил нам коротко: «ведутся ремонтные работы!» и бросил трубку…», – пишет telegram-канал «Крым оперативный».
Керчь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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