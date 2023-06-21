В Мелитополе задержали группу диверсантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько человек, планировавших покушение на представителей органов власти Запорожской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по региону, жители Мелитополя были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины диверсионно-террористической деятельности.

По версии ведомства, диверсанты планировали совершить покушение с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), полученного от украинских спецслужб. Компоненты и инструкции по изготовлению СВУ изъяли в местах проживания задержанных. Были обнаружены и другие доказательства сотрудничества с ГУР Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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