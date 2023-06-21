Экс-гендиректор «Крымтроллейбуса» и экс-депутат горсовета Судака подозревается в получении крупной взятки

Экс-гендиректор «Крымтроллейбуса» и экс-депутат судакского горсовета от «Единой России» Илья Прокопьев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как передает корресеондент РИА «Новый День», Прокопьев появился на политической сцене Крыма в 2014 году. Тогда ему было 26 лет, он работал заместителем начальника Судакской автостанции. Он возглавил судакское отделение всероссийской общественно-политической молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России» и стал депутатом городского совета Судака.

В конце 2017 года Прокопьева назначили генеральным директором. По итогам 2018 года выручка предприятия сократилась почти на треть. Карьера главного троллейбусника Крыма закончилась быстро: уже в мае 2019 года Прокопьев покинул пост. Потом «всплыл» в Москве – в качестве учредителя и генерального директора ООО «Медко», предоставляющей медицинские и косметические услуги в Замоскворечье.

Но то ли бизнес не пошел, то ли транспортная сфера не отпускала, и в декабре 2022 года Прокопьев возглавил структуру «Организатор перевозок Ярославской области». Согласно официальным документам, его оклад не превышал 44 тысяч рублей в месяц.

А 24 мая его задержали в Ярославле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в месте с заместителем Олегом Ивановским и главой местного дептранса Татьяной Черемных.

По версии следствия, чиновники получили от концессионера 1 миллион 605 тысяч 453 рубля за покровительство. Суд отправил всех фигурантов уголовного дела в СИЗО до 23 июля.

Судак, Олег Яковенко

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