ВСУ сообщают о возвращении ВС РФ на позиции по левому берегу Днепра и возобновлении обстрелов

Российские войска возвращаются на прежние позиции по Днепру в Херсонской области после вынужденного отхода в результате разрушения Каховской ГЭС и затопления берегов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и уменьшить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям», – сказала она.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»