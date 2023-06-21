Всё – Украине: Латвия решила остаться без вертолётов

Латвия передаст Украине все боевые вертолеты, которые имеет в наличии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину», – сказал он.

Также Кариньш добавил, что Латвия снабжает Украину беспилотниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

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