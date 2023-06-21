Крымский чиновник «увел» из госсобственности землю на 47 млн рублей

В Крыму завершили следствие по делу сотрудника Госкомрегистра.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчину обвиняют в том, что он передал в частные руки 20 гектаров государственной земли в Бахчисарайском районе.

«Являясь работником регионального комитета, не проведя необходимой правовой экспертизы и в отсутствие необходимых документов, подтверждающих возникновение права на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью порядка 20 га, незаконно зарегистрировал право собственности на него», – уточнили в ведомстве.

Таким образом, республиканскому бюджету причинили ущерб в размере 47 млн рублей. Участок уже возвращен в госсобственность.

В отношении бывшего сотрудника Госрегистра прокуратура утвердил обвинение в превышении должностных полномочий и передала дело в Центральный районный суд Симферополя.

Симферополь, Олег Яковенко

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