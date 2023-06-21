Крым оказался единственным регионом России, где фиксируется снижение турпотока

Крым оказался единственным регионом России, где в текущем году фиксируется снижение турпотока.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», в целом спрос на внутренний туризм вырос на 20%. Лидируют южные направления, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва и Подмосковье.

«Практически по всей России идет рост турпотока, за исключением Крыма, – сообщил вице-президент российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин. – Но отчасти это компенсируется сдерживанием цены: Крым в этом году – единственный российский регион, где отдых становится дешевле».

По словам эксперта, главная проблема Крыма не в том, что он находится близко к Украине, а в логистике. Аэропорт Симферополя обеспечивал не менее 30% турпотока. И именно столько регион потерял в прошлом году.

А текущем сезоне отельеры существенно снизили цены, и это дает свои результаты, отмечает Барзыкин: весной процесс бронирования на лето шел достаточно активно, и говорить о том, что сезон будет провальным, нельзя.

Напомним, в середине июня заполняемость мест размещения в Крыму оценивалась в 40%. Представители турсферы надеются, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.

Симферополь, Лиана Макоба

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