Цивилизация до сих пор не дошла до Оленевки – самой западной части Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в Оленевке Черноморского района», входящему в ФЦП, Служба капитального строительства Крыма поручила ООО «Архитектурное наследие» из Санкт-Петербурга.

Дата подписания договора – 11 декабря 2018, цена договора – более 505 млн рублей срок выполнения работ – 31 марта 2021 года.

Летом 2021 года готовность объекта составляла якобы 85%, крымская пресса оптимистично обещала: «В Оленевке продолжается строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. Стоимость объекта – около 800 млн рублей, мощность 800 м3/сутки. Проектом предусмотрено строительство 36 км самотёчного коллектора, 12 км напорного коллектора, 10 канализационных насосных станций, 217 колодцев и биологические очистные сооружения. Ввести объект в эксплуатацию планируется после проведения всех испытаний – к концу 2022 года».

Дополнительно подрядчику было выплачено более 1 млн руб за авторский надзор за строительством объекта.

К концу 2022 года стройка не закончилась, контракт с «Архитектурным наследием» расторгли. И заключили новый – на окончание строительно-монтажных работ на биологических очистных сооружениях с системой разводящих коллекторов в селе Оленевка. Стоимость – еще 132 млн руб, подрядчик – московское ООО «Теплостройсервис». 13 млн аванса москвичам уже выплачено. окончан6ие работ запланировано теперь на декабрь 2023 года.

Но 20 июня Совмин выпустил не вполне прозрачное распоряжение № 978-р «О внесении изменений в Государственный контракт N 207/ЕП СМР на окончание строительно -монтажных работ…». В нем речь идет об изменении существенных условий контракта – при этом они не называются. Но заказчик ясно дает понять, что сумму аванса сверх уже выплаченной не увеличит. Поэтому можно предположить, что и этот подрядчик в срок не укладывается.

Предположения в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» подтвердила сотрудница Оленевской администрации. «Стройка идет, роются траншеи, ставятся колодцы, – описала она текущую ситуацию. – Определенные трудности с проездом, проходом длятся уже несколько лет. По одной улице ведут газ, по другой – канализацию. Когда закончится? Может быть, в следующем году…»

Водопровод, об окончании строительства которого чиновники доложили, на самом деле пока не сдан в эксплуатацию, хотя и передан уже «Воде Крыма». Там разработаны техусловия, которые – теоретически – уже можно заказывать, когда в Оленевку из Евпатории на выездной прием приедут специалисты-водники. «Но это же не бесплатно, – вздохнула собеседница, – а еще не подключена к воде, не могу сказать, сколько это стоит».

То есть и этим летом в Оленевке, считающейся сезонным климатическим курортом, красиво будет отдыхать только ФЦП. А желающие понырять с этого берега дайверы, как и местные жители, опять обойдутся без воды и канализации.

Симферополь, Ольга Картошина

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