На Украине оценили экологические потери от конфликта с Россией

На Украине оценили экологические потери от военного конфликта с Россией в 10 млрд долларов. Об этом заявляет KSE Institute.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с февраля 2022 по май 2023 года в атмосферный воздух уже попало около 1,2 миллиона тонн загрязняющих веществ.

1,8 млрд долларов составляют потери от лесных пожаров, 1,6 млрд – от возгорания травы, 752 млн – от горения нефти и нефтепродуктов.

31% территории Украины (более 186 тысяч кв км) находятся под угрозой повреждения и загрязнения, около 20 тысяч кв км повреждены более чем на 75%. Наибольший ущерб отмечается в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Эксперты отмечают, что сумма убытков будет увеличиваться – из-за повреждения Каховской ГЭС экологическая катастрофа, связанная с резким опреснением воды, ждет Черное море (при этом пострадают побережья Украины, Румынии и Болгарии, куда попадет загрязненная вода).

«Украину же в таких реалиях ожидает резкое падение производства продовольствия, продолжающаяся утрата энергомощностей, резкое сокращение посевных площадей и, как следствие, дороговизна кредитов», – пишет telegram-канал «Резидент».

Киев, Платон Ефимчук

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