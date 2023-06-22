Крымчанка устраивала секс-марафоны на глазах у малолетнего сына

Жительница Крыма может лишится родительских прав за сексуальные забавы в присутствии малолетнего сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недавно крымчанка встретила мачо на байке и сразу же упала в его объятия. Новый бойфренд предложил устроить секс-марафон в присутствии ее сына – дескать, пусть пацан учится. Мать не возражала.

Порно-спектакли устраивали несколько раз, пока школьник не поделился впечатлениями с друзьями, а те – рассказали родителям.

«Очень скоро историю знал весь Джанкойский район, включая полицейских, – пишет telegram- канал «Mash на волне». – Беспечного демона обвинили в развратных действиях сексуального характера. Податливую маму – в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Первому грозит до 20 лет лишения свободы, второй – до 3 лет. И лишение родительских прав.

Симферополь, Олег Яковенко

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