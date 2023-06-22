У берегов Крыма произошло землетрясение

В Черном море недалеко от Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подземный толчок магнитудой 4,6 балла зафиксирован в 05:42 по местному времени. Эпицентр определили в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощутили и в Крыму. «Евпатория. В 5:43 почувствовали 2 толчка секунд по10. Кровать трясло и зеркальные дверцы шкафа дребезжали. Но не сильно», – пишут в соцсетях. «Ялта. Тоже почувствовала, кровать трясло».

«Бахчисарай. В 05:45 проснулась от того, что кто-то кровать шатает (но не сильно)».

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, 20 июня в Туапсинском районе Краснодарского края, в 30 км от берега на глубине 5 км, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Севастополь, Лиана Макоба

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