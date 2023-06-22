Зеленский просит подождать и обещает скоро перейти в «стремительное наступление»

Текущее украинское контрнаступление будет похоже на прошлогоднее харьковское и херсонское, когда ВСУ долго вели позиционное противостояние, а потом «стремительно прорвали фронт».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким уверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь», – сказал он.

По его словам, руководство Украины оценивает контрнаступление «положительно».

Симферополь, Валентин Карамазов

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