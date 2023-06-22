российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 17:07 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский просит подождать и обещает скоро перейти в «стремительное наступление»

Фото: администрация Зеленского

Текущее украинское контрнаступление будет похоже на прошлогоднее харьковское и херсонское, когда ВСУ долго вели позиционное противостояние, а потом «стремительно прорвали фронт».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким уверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь», – сказал он.

По его словам, руководство Украины оценивает контрнаступление «положительно».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,